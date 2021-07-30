В Калининградской области построят завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики

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В Калининградской области началось строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики.
В Калининградской области построят завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики
  • РИА Новости

В четверг, 29 июля, в индустриальном парке «Черняховск» заложили первый камень в промышленный комплекс, передаёт «Янтарный край».

Как уточняется, предприятие намерено выпускать преимущественно на экспорт кремниевые пластины и ячейки объёмом 1,3 и 1 ГВт в год соответственно.

Объём инвестиций оценивается в 24,7 млрд рублей. Это сделает предприятие крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики в Европе.

«Мы гордимся тем, что именно здесь начинается строительство двух новых заводов, которые составят важную часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С учётом того зелёного поворота, который происходит сейчас во всём мире, Калининградская область становится площадкой для реализации высокотехнологичных, экспортно ориентированных проектов», — прокомментировал событие губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил руководителю Tesla и SpaceX Илону Маску рассмотреть регион в качестве места для строительства первого завода компании в России.

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