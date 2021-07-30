Власти Москвы прокомментировали ситуацию на столичном рынке труда

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию на столичном рынке труда.
Власти Москвы прокомментировали ситуацию на столичном рынке труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил Ефимов, в июне 2021 года отношение количества резюме к количеству вакансий снизилось на 58% по сравнению с июнем 2020-го.

«Сейчас в Москве этот показатель даже на 31% лучше, чем в июне 2019 года», — добавил заммэра.

В свою очередь, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что с начала 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась на 56,9%, а уровень зарегистрированной безработицы на 18 июля составил 0,56%.

«Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев», — сказал он.

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