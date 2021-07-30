Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на помощь бизнесу

В мэрии Москвы сообщили о выделении 5 млрд рублей на субсидии и льготные кредиты для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает ТАСС.

«Из бюджета города Москвы выделено 4 млрд рублей на льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы», — говорится в публикации.

Также из бюджета российской столицы власти выделили 1 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением пандемии COVID-19.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин ранее заявил, что за время действия программы льготного кредитования с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний в столице.

Также в Москве, как сообщала НСН, рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.