В Москве рассказали об объёмах льготного финансирования для бизнеса

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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что за время действия программы льготного кредитования с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд рублей получили свыше 18 тыс. компаний в столице.
В Москве рассказали об объёмах льготного финансирования для бизнеса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства города.

Как отмечается, программу льготного кредитования продлили до 31 декабря 2021 года с новыми условиями.

Теперь кредиты могут получить только предприятия малого и среднего бизнеса, которые заняты в приоритетных для города сферах: в производстве, туризме, образовании, здравоохранении и других.

Так, предприниматели смогут оформить кредит по сниженной процентной ставке. Льготная кредитная ставка действует в течение 24 месяцев. 

Максимальный размер кредита составляет 100 млн рублей.

Взять кредит можно в одном из 14 банков-партнёров.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.

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