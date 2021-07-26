В Москве рассказали об объёмах льготного финансирования для бизнеса
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- РИА Новости
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра и правительства города.
Как отмечается, программу льготного кредитования продлили до 31 декабря 2021 года с новыми условиями.
Теперь кредиты могут получить только предприятия малого и среднего бизнеса, которые заняты в приоритетных для города сферах: в производстве, туризме, образовании, здравоохранении и других.
Так, предприниматели смогут оформить кредит по сниженной процентной ставке. Льготная кредитная ставка действует в течение 24 месяцев.
Максимальный размер кредита составляет 100 млн рублей.
Взять кредит можно в одном из 14 банков-партнёров.
Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.