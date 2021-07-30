Импорт российской нефти в США резко вырос

Импорт нефти и нефтепродуктов из России в Соединённые Штаты резко вырос за пять месяцев 2021 года года на фоне повышения цен.

«В январе—мае 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78%», — сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Бюро переписи населения США.

Отмечается, что импорт достиг порядка $11,5 млрд.

Кроме того, практически в полтора раза (с $1,1 млрд до $1,6 млрд) повысился импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, импорт удобрений повысился на 35%, до $0,5 млрд, ввоз железа и стали из России вырос на четверть — до $0,7 млрд.

Ранее в материале RT сообщалось, что в 2020 году США увеличили импорт российской нефти до максимального уровня за последние девять лет.