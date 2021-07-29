В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 23 июля составляют $594,5 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 23 июля составил $594,5 млрд, сократившись за неделю на $2,9 млрд, или на 0,5%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уменьшение объёмов международных резервов произошло под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее в ЦБ России заявили, что в II квартале 2021 года отечественная экономика вернулась к докризисному уровню.