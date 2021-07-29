В ЦБ назвали объём международных резервов России
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Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Объём международных резервов по состоянию на 23 июля составил $594,5 млрд, сократившись за неделю на $2,9 млрд, или на 0,5%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уменьшение объёмов международных резервов произошло под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее в ЦБ России заявили, что в II квартале 2021 года отечественная экономика вернулась к докризисному уровню.