Объём ННЭ из Москвы в Восточную Европу составил почти $1,5 млрд с начала года

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из Москвы в Восточную Европу составил почти $1,5 млрд, что на 135,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 130,8% — 2019-го.

Об этом сообщает НСН.

«Несырьевой неэнергетический экспорт в регионе представлен преимущественно промышленной продукцией, на которую приходится более 95% в общей структуре. Если говорить в цифрах, то по итогам первых пяти месяцев 2021 года промышленный экспорт составил $1,442 млрд, а агропромышленный экспорт достиг объёма в $48,7 млн», — отметил заммэра.

По его словам, в число основных торговых партнёров Москвы в Восточной Европе входят Польша, Молдова, Болгария и Румыния.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.