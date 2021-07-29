Эколог прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС

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Эколог и экономист Михаил Романов прокомментировал сообщения о том, что российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере €1,1 млрд в год, когда власти стран ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог.
Эколог прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«По моему мнению, Европе не удастся внедрить механизм трансграничного углеродного регулирования к 2026 году. Там слишком много нюансов, которые не решаются так просто», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, платить этот налог, по сути, станет европейский бизнес, который покупает углеродоёмкую продукцию из России. 

«Другое дело, что увеличение цен на рынке и трудности с импортом могут существенно снизить спрос и количество закупаемой продукции... Сами товары подорожают на сумму углеродного налога. Новые суммы отразятся на европейском рынке. Кому это будет выгодно и будет ли вообще, вопрос спорный», — добавил Романов.

Как прогнозирует эксперт, в ближайшие несколько лет вводные от Еврокомиссии могут быть скорректированы.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС.

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