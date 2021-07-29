Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил о возможном росте цен на бензин в пределах 6—8% до конца года.

«У нас рост будет в диапазоне 6—8%. Это мой прогноз по году», — сказал он в комментарии URA.RU.

При этом, отмечает эксперт, на стоимость бензина внутри страны повышение пошлин на экспорт нефти, масла и бензина с 1 августа не окажет никакого влияния.

«Это капля в море. Соответственно, серьёзно это не скажется на розничном сегменте. Это скажется только на доходах бюджета», — пояснил Баженов.

Согласно материалам Росстата, средние цены бензина у производителей в России в июне выросли на 3,4% по отношению к маю.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал в беседе с Inforeactor о факторах, влияющих на цены на бензин.