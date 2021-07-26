Росстат рассказал о росте цен на бензин у производителей в июне

Средние цены бензина у производителей в России в июне выросли на 3,4% по отношению к маю.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют материалы Росстата.

По сравнению с июнем прошлого года розничные цены на бензин в стране выросли на 6,1%, а с начала 2021 года — на 4,4%.

Дизельное топливо за июнь подорожало на 0,4%.

Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее заявил, что текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках.

В начале июня ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива.