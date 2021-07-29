ГП обжалует взыскание с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

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Генпрокуратура обжалует решение международного арбитража о взыскании с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ГП, 23 июля завершился очередной арбитражный процесс в рамках второй волны антироссийских исков, инициированных бывшими акционерами ЮКОСа и аффилированными лицами.

В удовлетворении большей части требований было отказано, однако «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки».

«В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура в обязательном порядке обжалует данное решение», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее экс-структура группы ЮКОС Yukos Capital Sarl заявила, что международный третейский суд присудил ей компенсацию в $5 млрд в споре с Россией.

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