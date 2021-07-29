Экономист прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС
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«Что касается углеродного налога. Есть такие планы, есть такой проект — ввести углеродный налог. Когда он будет введён, никто не знает, но вот пока в перспективе ближайших нескольких лет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, €1 млрд в год — небольшая сумма в масштабах отечественной экономики.
Как отметил эксперт, общий масштаб экспорта из России уже перешёл отметку в €300 млрд.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС.