Спотовая цена газа в Европе превысила $480 за 1000 кубометров

Короткая ссылка
Согласно данным торгов, в Европе цена газа на спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) достигла рекордных $480 за 1 тыс. кубометров.
Спотовая цена газа в Европе превысила $480 за 1000 кубометров
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

Цена газа «на день вперёд» на хабе Title Transfer Facility, который является самым ликвидным в Европе, возросла на 5%, достигнув $484.

Отмечается, что подорожание газа на европейском рынке наблюдается с начала недели. В конце прошлого месяца она составляла около $360 за 1 тыс. кубометров.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить