Спотовая цена газа в Европе превысила $480 за 1000 кубометров

Согласно данным торгов, в Европе цена газа на спотовом рынке (продажа на условиях немедленной поставки) достигла рекордных $480 за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщило РИА Новости.

Цена газа «на день вперёд» на хабе Title Transfer Facility, который является самым ликвидным в Европе, возросла на 5%, достигнув $484.

Отмечается, что подорожание газа на европейском рынке наблюдается с начала недели. В конце прошлого месяца она составляла около $360 за 1 тыс. кубометров.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.