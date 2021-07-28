В Минэкономразвития заявили, что ВВП России в июне достиг допандемийного уровня

В Минэкономразвития подготовили доклад «О текущей ситуации в российской экономике», в котором говорится, что ВВП России в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности.

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к IV кв. 2019 года с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г, по итогам II квартала 2021 года — 10,1% г/г», — сказано в документе.

Отмечается, что с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей существенно влияет низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная таким образом вследствие карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год c 3,8% до 4,4%.

Кроме того, главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что экономика России восстанавливается от последствий пандемии раньше, чем ожидалось.