В Госдуме заявили о важности «Северного потока — 2» для Европы
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«Остались небольшие технические работы, и нет никаких сомнений в том, что в этом году дешёвый газ по дну Балтийского моря поступит потребителям и домовладениям Европы», — отметил Ананских.
Депутат добавил, что завершение строительства является «очень большим и важным делом для Европы».
«Конечно же, газ по дну Балтийского моря намного дешевле, чем через газовую систему Украины и Польши, поэтому это выгодно, безусловно, европейским потребителям. Все ждали этого момента, чтобы можно было дешевле покупать газ без посредников», — заявил парламентарий.
При этом он пояснил, что в «Газпроме» говорили о готовности продолжать объёмы транспортировки газа через Восточную Европу, но при «нормальных рыночных ценах».
Ранее оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил о готовности газопровода на 99%.
Отмечается, что судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы.