В Госдуме заявили о важности «Северного потока — 2» для Европы

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%.

«Остались небольшие технические работы, и нет никаких сомнений в том, что в этом году дешёвый газ по дну Балтийского моря поступит потребителям и домовладениям Европы», — отметил Ананских.

Депутат добавил, что завершение строительства является «очень большим и важным делом для Европы».

«Конечно же, газ по дну Балтийского моря намного дешевле, чем через газовую систему Украины и Польши, поэтому это выгодно, безусловно, европейским потребителям. Все ждали этого момента, чтобы можно было дешевле покупать газ без посредников», — заявил парламентарий.

При этом он пояснил, что в «Газпроме» говорили о готовности продолжать объёмы транспортировки газа через Восточную Европу, но при «нормальных рыночных ценах».

Ранее оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщил о готовности газопровода на 99%.

Отмечается, что судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы.