Аналитик прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС
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«Есть несколько стратегий. Можно создать собственную систему взимания подобных плат от этого углеродного трансграничного налога для того, чтоб эти деньги хотя бы не уходили из страны», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, налог можно взимать здесь, после чего перераспределять эти средства между тем же самым производителем, то есть, по сути, субсидировать.
Как отметил Юшков, в России методика данного налога находится в стадии разработки.
Эксперт добавил, что компании могут заранее менять производство и сокращать свой углеродный след.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС.