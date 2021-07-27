Аналитик прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал сообщение, что российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере €1,1 млрд в год, когда власти стран ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог.
Аналитик прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС
  • Pixabay

«Есть несколько стратегий. Можно создать собственную систему взимания подобных плат от этого углеродного трансграничного налога для того, чтоб эти деньги хотя бы не уходили из страны», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, налог можно взимать здесь, после чего перераспределять эти средства между тем же самым производителем, то есть, по сути, субсидировать.

Как отметил Юшков, в России методика данного налога находится в стадии разработки.

Эксперт добавил, что компании могут заранее менять производство и сокращать свой углеродный след.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС.

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