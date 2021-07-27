Аналитик прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал сообщение, что российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере €1,1 млрд в год, когда власти стран ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог.

«Есть несколько стратегий. Можно создать собственную систему взимания подобных плат от этого углеродного трансграничного налога для того, чтоб эти деньги хотя бы не уходили из страны», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, налог можно взимать здесь, после чего перераспределять эти средства между тем же самым производителем, то есть, по сути, субсидировать.

Как отметил Юшков, в России методика данного налога находится в стадии разработки.

Эксперт добавил, что компании могут заранее менять производство и сокращать свой углеродный след.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС.