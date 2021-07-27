Антонов пригласил коммерческие компании США принять участие в ВЭФ-2021

Российский посол в США Анатолий Антонов пригласил коммерческие компании США принять участие в предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке в сентябре.

Шестой форум состоится 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Как отметил российский дипломат на открытии 26-го ежегодного заседания Российско-американского тихоокеанского партнёрства, движущей силой по притяжению регионов России и США могут стать крупные инвестпроекты.

«Сибирь и Дальний Восток — это не только богатые сырьевые ресурсы, но и серьёзный человеческий капитал. В этой связи приглашаем руководство и коммерческие компании западных штатов к участию в 6-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке 2—4 сентября», — цитирует Антонова РИА Новости.

Посол напомнил о потенциале связей между Россией и США через пространство Тихого океана.

«Их преимущество в том, что они свободны от противоречий, исторически свойственных «атлантическому измерению». Тем более что Россия — третий по близости сосед США после Канады и Мексики», — добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, на ВЭФ-2021 обсудят формирование Большого евразийского партнёрства, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.