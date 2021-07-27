В Кремле высказались о попытках Польши помешать «Северному потоку — 2»

В Москве не понимают, почему Варшава так негативно относится к проекту «Северный поток — 2», который лишь поспособствует энергетической безопасности Европы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал выказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача о строительстве трубопровода.

«Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен, он способен и внесёт существенный вклад в осуществление энергобезопасности Европы. Он близок к завершению», — сказал представитель Кремля.

Как ранее рассказал Марчин Пшидач, Польша задерживала строительство «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет, иначе проект был бы уже давно завершён. По его словам, чем дольше газопровод не будет активен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT пояснил, что для Польши реализация «Северного потока — 2» невыгодна, поскольку страна является одним из государств — транзитёров российского газа, поэтому подобные заявления «делаются под маской политики и «опасности для Европы».