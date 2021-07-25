Эксперт рассказал, что станет с рублём после отказа от доллара

ЦБ постепенно снижает доллар в золотовалютных резервах и возможно заменит его полностью, увеличив долю в других валютах. Однако рубль останется обеспеченной валютой даже при отсутствии доллара в резервах, заявил в комментарии «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Собеседник издания отметил, что на курс рубля оказывает влияние не только подкрепление валюты резервами и их структурой, но также и баланс спроса на него со стороны экспортёров, импортёров, банков и населения.

«...Если бы вся входящая валюта немедленно обменивалась на рубль, это привело бы к его укреплению. Но слабость рубля к доллару одновременно и создаёт российским экспортёрам преимущество по себестоимости, так что ожидать существенного укрепления рубля не стоит», — утверждает эксперт.

Управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский ранее заявил, что рубль сильно недооценён по отношению к доллару.