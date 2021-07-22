Аналитик спрогнозировал поведение рубля после заседания ЦБ

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Управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский рассказал, что будет с рублём после заседания Банка России.
Аналитик спрогнозировал поведение рубля после заседания ЦБ
  • РИА Новости

Его экспертную оценку ситуации публикует «Российская газета».

«С нашей точки зрения, рубль сильно недооценён по отношению к доллару. При курсе доллара 74 рубля и цене нефти $70 за баррель цена барреля нефти в рублях превышает пять тыс. рублей, в то время как в бюджет заложена цена 3,1 тыс. рублей... Таким образом, нам кажется, что равновесный уровень курса должен быть ближе к 70 рублям за доллар», — считает эксперт.

Если Банк России повысит ставку более чем на 75 базисных пунктов, то есть она станет выше 6,25%, можно ожидать быстрого притока спекулятивного капитала и роста рубля, поскольку реальная ставка (разница между ставкой и инфляцией — RT) в России будет одной из самых привлекательных в мире, сказал Космодемьянский.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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