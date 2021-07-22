«Газпром» считает обоснованным участие ФРГ в вопросе транзита через Украину

Короткая ссылка
«Газпром» считает обоснованным участие немецких партнёров в вопросе транзита газа и его объёмов через украинскую территорию, сказал председатель правления компании Алексей Миллер.
«Газпром» считает обоснованным участие ФРГ в вопросе транзита через Украину
  • Reuters

По его словам, вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины «должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам».

«Считаем участие немецких партнёров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», — подчеркнул Миллер.

Он также отметил, что «Газпром» готов увеличить транзит через Украину при новых закупках Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить