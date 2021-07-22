«Газпром» считает обоснованным участие ФРГ в вопросе транзита через Украину
- Reuters
По его словам, вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины «должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам».
«Считаем участие немецких партнёров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», — подчеркнул Миллер.
Он также отметил, что «Газпром» готов увеличить транзит через Украину при новых закупках Европы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности.