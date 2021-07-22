«Газпром» считает обоснованным участие ФРГ в вопросе транзита через Украину

«Газпром» считает обоснованным участие немецких партнёров в вопросе транзита газа и его объёмов через украинскую территорию, сказал председатель правления компании Алексей Миллер.

По его словам, вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины «должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам».

«Считаем участие немецких партнёров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», — подчеркнул Миллер.

Он также отметил, что «Газпром» готов увеличить транзит через Украину при новых закупках Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года должно приниматься на основании экономической рентабельности.