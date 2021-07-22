Франция «приняла к сведению» заявления США и ФРГ о «Северном потоке — 2»

Министерство иностранных дел Франции приняло к сведению договорённости США и Германии по поводу ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», заявил представитель ведомства.

«Мы приняли к сведению заявления по этому делу, оценка которого должна проводиться с учётом вопросов суверенитета и европейской энергетической безопасности», — сообщил представитель министерства на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Ранее замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты достигли договорённости с Германией по «Северному потоку — 2».

По её словам, Берлин обязуется добиваться санкций в отношении России, если российская сторона будет использовать энергию «в качестве оружия» против европейских стран. Кроме того, ФРГ будет обязана добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

В Москве отметили, что решение о продлении транзита российского газа должно приниматься на основании экономической рентабельности.