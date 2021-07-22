В Москве рассказали о новой программе взаимодействия бизнесменов и банков

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице запускают программу, которая должна упростить процедуру получения предпринимателями субсидий и грантов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам Сергуниной, желающие могут подать соответствующую заявку через личный кабинет банка с 22 июля по 20 августа.

«Сервисы банков помогут сформировать необходимый комплект документов для получения субсидий, а также проверят их на корректность заполнения. Это увеличит скорость рассмотрения заявок и снизит количество отказов», — сказала заместитель мэра.

Как ранее сообщала НСН, на сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».