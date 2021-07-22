В Кремле высказались о переговорах о транспортировке газа через Украину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею переговоров о транспортировке газа через Украину после 2024 года.

«Любые переговоры — это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — заявил он РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, планируются ли в Кремле телефонные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским в обозримом будущем на эту тему.

Ранее пресс-служба Кремля рассказала о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина по поводу реализации «Северного потока — 2».

Отмечается, что в качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.