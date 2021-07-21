В Минэкономразвития рассказали о ситуации с инфляцией

В обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития России, говорится, что «в годовом выражении инфляция продолжила замедляться (6,5% г/г на 19 июля после 6,56% г/г на 12 июля)».

«Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляция в России по итогам года, вероятно, выйдет на уровень 5%.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.