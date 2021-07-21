В Минэкономразвития рассказали о ситуации с инфляцией
- РИА Новости
«Основное сдерживающее влияние продолжает оказывать ускорившееся снижение цен на плодоовощную продукцию и сохраняющаяся дефляция в сфере услуг», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что инфляция в России по итогам года, вероятно, выйдет на уровень 5%.
Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.