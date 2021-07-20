В Госдепе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
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Трансляцию брифинга вёл C-Span.
По словам Прайса, американский президент Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель «ясно заявил», что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2».
В Госдепе назвали проект трубопровода «плохой сделкой для Германии, Украины и для Европы в целом».
Также он заявил, что администрация Байдена ввела санкции против 19 объектов.
«Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление [санкций] в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками», — заявил он.
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что переговоры с США по «Северному потоку — 2» продолжаются.