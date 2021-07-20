Еврокомиссия предложила создать орган для борьбы с отмыванием денег

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Еврокомиссия предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе.
Еврокомиссия предложила создать орган для борьбы с отмыванием денег
  • Reuters

«Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств», — приводит ТАСС заявление Еврокомиссии.

Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (AMLA) должно будет «координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС» в этой сфере, а также помогать органам финансовой разведки. 

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила запретить использовать на территории Европейского союза анонимные электронные кошельки для осуществления транзакций с криптовалютами. 

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