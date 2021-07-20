ЕК предложила запретить в ЕС анонимные кошельки для криптоактивов

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Еврокомиссия предложила запретить использовать на территории Европейского союза анонимные электронные кошельки для осуществления транзакций с криптовалютами. 
ЕК предложила запретить в ЕС анонимные кошельки для криптоактивов
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении о предлагаемых законодательных инициативах, опубликованном на сайте ЕК.

«Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <…> ЕС в области криптовалют», — заявили в Еврокомиссии.

Как предполагается, поправки позволят обеспечить полную прозрачность оборота криптовалюты, а также дадут возможность предотвращать использование криптоактивов при отмывании денег или финансировании терроризма.

Ранее стоимость биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые почти за месяц. 

Как писала газета «Известия», экономист Андрей Колганов прокомментировал ситуацию с биткоином. По его словам, падение курса не означает конец эры криптовалюты.

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