ЕК предложила запретить в ЕС анонимные кошельки для криптоактивов

Еврокомиссия предложила запретить использовать на территории Европейского союза анонимные электронные кошельки для осуществления транзакций с криптовалютами.

Об этом говорится в заявлении о предлагаемых законодательных инициативах, опубликованном на сайте ЕК.

«Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <…> ЕС в области криптовалют», — заявили в Еврокомиссии.

Как предполагается, поправки позволят обеспечить полную прозрачность оборота криптовалюты, а также дадут возможность предотвращать использование криптоактивов при отмывании денег или финансировании терроризма.

Ранее стоимость биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые почти за месяц.

Как писала газета «Известия», экономист Андрей Колганов прокомментировал ситуацию с биткоином. По его словам, падение курса не означает конец эры криптовалюты.