Экспорт продукции ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличился в 2,7 раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые три месяца текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» экспортировали продукцию на 248 млн рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам Ефимова, эта сумма в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

«При этом по сравнению с январём — мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. Экспортёром выступил каждый восьмой резидент особой экономической зоны», — добавил он.

Самая высокая активность наблюдается у производителей микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования.

Отмечается, что предприятия, производящие эту продукцию, обеспечили свыше 68% от общего объёма экспорта.

Как ранее сообщала НСН, резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за I квартал этого года на 28% увеличили объёмы производства продукции по сравнению с тем же периодом 2020-го.