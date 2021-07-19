Экспорт продукции ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличился в 2,7 раза
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
По словам Ефимова, эта сумма в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.
«При этом по сравнению с январём — мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. Экспортёром выступил каждый восьмой резидент особой экономической зоны», — добавил он.
Самая высокая активность наблюдается у производителей микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования.
Отмечается, что предприятия, производящие эту продукцию, обеспечили свыше 68% от общего объёма экспорта.
Как ранее сообщала НСН, резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за I квартал этого года на 28% увеличили объёмы производства продукции по сравнению с тем же периодом 2020-го.