Гейтс и Сорос купят производителя экспресс-тестов

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Основатель Microsoft Билл Гейтс и американский бизнесмен Джордж Сорос купят британскую диагностической компании Mologic, пишет Financial Times.
Гейтс и Сорос купят производителя экспресс-тестов
  • Reuters

Компания Mologic занимается разработкой экспресс-тестов.

Отмечается, что бизнесмены вложат £30 миллионов в компанию, чтобы стимулировать разработку экспресс-тестов для выявления тропических болезней, таких как, лихорадка денге или речная слепота.

В Mologic отметили, что намерены снизить стоимость экспресс-тестов до $1.

Ранее Гейтс заявил, что развитые страны должны активнее делиться собственными запасами вакцин от коронавируса с развивающимися.

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