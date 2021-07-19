Гейтс и Сорос купят производителя экспресс-тестов

Основатель Microsoft Билл Гейтс и американский бизнесмен Джордж Сорос купят британскую диагностической компании Mologic, пишет Financial Times.

Компания Mologic занимается разработкой экспресс-тестов.

Отмечается, что бизнесмены вложат £30 миллионов в компанию, чтобы стимулировать разработку экспресс-тестов для выявления тропических болезней, таких как, лихорадка денге или речная слепота.

В Mologic отметили, что намерены снизить стоимость экспресс-тестов до $1.

Ранее Гейтс заявил, что развитые страны должны активнее делиться собственными запасами вакцин от коронавируса с развивающимися.