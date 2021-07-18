Финансист обозначил средства давления на курс рубля
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«Рубль является одной из самых недооценённых валют в мире, и дело даже не в высокой цене нефти, а в сильных фундаментальных параметрах», — заявил Кочетков.
По его словам, у России положительное сальдо торгового баланса и счёта текущих операций, а также небольшой внешний долг.
Как считает эксперт, в течение последних нескольких лет курс рубля перестал коррелировать с ценой нефти.
«Фактически высокая цена нефти стала негативно сказываться на курсе рубля. Чем дороже нефть, тем больше средств направляется Минфином России на покупку валюты, что давит на рубль», — пояснил Кочетков.
Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал самые уязвимые в ближайшее время валюты и описал факторы, влияющие на рубль.