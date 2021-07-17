Силуанов прокомментировал подтверждение S&P рейтинга России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение агентства S&P о подтверждении рейтинга России на уровне BBB- является доказательством правильности экономической политики, которую проводит российское правительство.

«Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом рассматривается нами как ещё одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», — приводит его слова ТАСС.

Ранее S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB-/A-3 для России со стабильным прогнозом.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что встреча президентов России и США сократила риски для финансовых рынков и дала рублю надежду на рост.