S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

«Мы подтверждаем наш рейтинг «BBB-/A-3» в иностранной валюте и «BBB/A-2» в национальной валюте... для России. Прогноз стабильный», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

В январе S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3».

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что минувшая встреча президентов России и США сократила риски для финансовых рынков и дала рублю надежду на рост.