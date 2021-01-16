S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB

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Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3»
S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Отмечается, что S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3».

Также долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне «BBB/A-2».

Агентство дало стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам.

27 ноября 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило стабильный прогноз корпоративному сектору России на 2021 год.

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