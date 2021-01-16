S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Отмечается, что S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3».
Также долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте подтверждены на уровне «BBB/A-2».
Агентство дало стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам.
27 ноября 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило стабильный прогноз корпоративному сектору России на 2021 год.