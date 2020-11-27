Fitch присвоил прогноз корпоративному сектору России на 2021 год

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Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило стабильный прогноз корпоративному сектору России на 2021 год.
Fitch присвоил прогноз корпоративному сектору России на 2021 год
  • Reuters

«Прогноз Fitch Ratings по российскому корпоративному сектору на 2021 год является стабильным» — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Отмечается, что ухудшение ситуации по сравнению с напряжённой ситуацией 2020 года маловероятно.

Ожидается, что доходность портфеля российских компаний снизится на 4,6% в 2021 году.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России выйдет на уровень до начала пандемии в середине 2022 года.

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