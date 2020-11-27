Fitch присвоил прогноз корпоративному сектору России на 2021 год

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило стабильный прогноз корпоративному сектору России на 2021 год.

«Прогноз Fitch Ratings по российскому корпоративному сектору на 2021 год является стабильным» — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Отмечается, что ухудшение ситуации по сравнению с напряжённой ситуацией 2020 года маловероятно.

Ожидается, что доходность портфеля российских компаний снизится на 4,6% в 2021 году.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России выйдет на уровень до начала пандемии в середине 2022 года.