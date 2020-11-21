Путин высоко оценил вклад США в восстановление мировой экономики

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Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления в саммите «Большой двадцатки» в режиме видеоконференции заявил о большом вкладе США в восстановление мировой экономики.
Путин высоко оценил вклад США в восстановление мировой экономики
  • РИА Новости

«Вот сейчас президент США (Дональд Трамп. — RT) только говорил об усилиях Соединённых Штатов. Действительно, это большой очень вклад в восстановление экономики США, а значит, и в восстановление мировой экономики», — заявил Путин.

Он также рассказал о запуске G20 многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией коронавируса, и восстановлению деловой активности.

По словам Путина, был сформирован пакет стимулов для мировой экономики в размере $12 трлн.

Ранее Путин в ходе выступления на саммите АТЭС заявил, что глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%.

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