В ЦБ назвали объём международных резервов России
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Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Объём международных резервов по состоянию на 9 июля составил $593,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,8 млрд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что увеличение объёмов международных резервов произошло главным образом в результате повышения цен на золото.
Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.