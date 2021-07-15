В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 9 июля составляют $593,7 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 9 июля составил $593,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,8 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение объёмов международных резервов произошло главным образом в результате повышения цен на золото.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.