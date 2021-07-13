В Москве рассказали о программе субсидирования для участников МИК

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Власти столицы сообщили, что участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на получение поддержки до 30 июля.
В Москве рассказали о программе субсидирования для участников МИК
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Об этом сообщает НСН.

«Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться ещё больших результатов», — рассказала заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, благодаря такому сотрудничеству в столице в настоящее время реализуется 20 крупных инновационных проектов по разным направлениям.

Так, в этом году к уже утверждённой системе субсидий добавилась возможность получить грант размером не более 600 млн рублей, который покрывал бы до 15% затрат на разработку.

По словам Сергуниной, «это мера поддержки для амбициозных и прорывных разработок».

Как сообщал телеканал «360», в марте в Московской области подписали первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

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