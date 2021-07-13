Bloomberg: Меркель унизила Байдена по теме «Северного потока — 2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена поддержкой «Северного потока — 2», заявил публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg.
Bloomberg: Меркель унизила Байдена по теме «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты», — говорится в статье.

По словам Клута, нежелание Меркель пойти навстречу США является проявлением пренебрежительного отношения.

Он добавил, что защита газопровода станет «пятном на репутации» канцлера ФРГ.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» в ходе визита в Германию и запланированных переговоров с Ангелой Меркель.

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