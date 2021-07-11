В Госдуме прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

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Полина Полетаева
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».
В Госдуме прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
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«Европе он чрезвычайно важен. Потому что гораздо дешевле будет обходиться газ через «Северный поток — 2», чем через трубу Украины, и уж тем более американский СПГ, который сейчас активно навязывают американские компании и администрация. Безусловно, газ этот будет намного дешевле для жизни простых европейцев. Дешевле будет тепло в домах, дешевле будет газ на кухне и, что ещё важнее, дешевле будет европейская продукция, которая, кстати, в последнее время постоянно проигрывает американским и китайским конкурентам», — считает депутат.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2».

25 июня официальный представитель Федерального сетевого агентства Германии заявил, что ведомство получило заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы.

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