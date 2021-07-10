В Сербии высказались о вступлении в силу ЗСТ с ЕАЭС

Министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович высказался о вступлении в силу соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«Это исторический момент для Сербии. В результате наших отличных политических отношений открылись новые перспективы для развития наших экономических отношений, что имеет существенное значение для нашего государства, экономики и граждан», — цитирует его ТАСС.

По его словам, с вступлением в силу этого соглашения сербская экономика получает возможность экспортировать практически все производимые товары на рынки Евразийского экономического союза, начитывающего порядка 200 млн человек, без торговых пошлин.

Соглашение о ЗСТ между Сербией и ЕАЭС вступило в силу 10 июля.