Эксперт высказался о ситуации с куром рубля

Генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев высказался о ситуации с куром рубля.

Он заявил, что «девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5-10%».

По его словам, «вклад в инфляцию — дополнительные 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей».

«Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70», — цитирует РИА Новости Лосева.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.