В «Мособлгазе» рассказали о судьбе не попавших под социальную газификацию сельских домов

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Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал о судьбе сельских домов, не попавших под социальную газификацию.
В «Мособлгазе» рассказали о судьбе не попавших под социальную газификацию сельских домов
  • РИА Новости

«В области продолжает действовать и губернаторская программа газификации. Ещё семь лет назад мы газифицировали населённые пункты, где прописаны 200 и более человек. Когда с задачей справились, критерий опустили до 100. Газифицировали. Дальше планка была ещё опущена — от 30 жителей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, так будет решена проблема половины из тех домовладений, о которых идёт речь.

Как отметил Баранов, пока без газификации останутся посёлки с населением менее 30 человек, но каждый населённый пункт остаётся на счету.

«В рамках поручений президента всем регионам предписано до конца 2021 года разработать и утвердить топливно-энергетические балансы. Это очень важный документ для всех регионов, который и нам, и жителям даст ответ, какой вид энергии нужно подвести к населённым пунктам, которые пока остались без газа», — уточнил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.

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