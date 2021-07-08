В «Мособлгазе» рассказали о судьбе не попавших под социальную газификацию сельских домов
- РИА Новости
«В области продолжает действовать и губернаторская программа газификации. Ещё семь лет назад мы газифицировали населённые пункты, где прописаны 200 и более человек. Когда с задачей справились, критерий опустили до 100. Газифицировали. Дальше планка была ещё опущена — от 30 жителей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, так будет решена проблема половины из тех домовладений, о которых идёт речь.
Как отметил Баранов, пока без газификации останутся посёлки с населением менее 30 человек, но каждый населённый пункт остаётся на счету.
«В рамках поручений президента всем регионам предписано до конца 2021 года разработать и утвердить топливно-энергетические балансы. Это очень важный документ для всех регионов, который и нам, и жителям даст ответ, какой вид энергии нужно подвести к населённым пунктам, которые пока остались без газа», — уточнил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.