В «Мособлгазе» рассказали, протянут ли бесплатный газопровод к участкам без домов

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Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал, протянут ли бесплатный газопровод к участкам без домов.
В «Мособлгазе» рассказали, протянут ли бесплатный газопровод к участкам без домов
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«Допустим, дом находится в стадии строительства. Тут мы жителей успокаиваем», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если населённый пункт вошёл в программу социальной газификации, а дом достроили в 2023, 2024 году или позже, то газопровод доведут до границ участка на тех же самых условиях, бесплатно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.

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