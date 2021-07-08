В «Мособлгазе» рассказали, протянут ли бесплатный газопровод к участкам без домов

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал, протянут ли бесплатный газопровод к участкам без домов.

«Допустим, дом находится в стадии строительства. Тут мы жителей успокаиваем», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если населённый пункт вошёл в программу социальной газификации, а дом достроили в 2023, 2024 году или позже, то газопровод доведут до границ участка на тех же самых условиях, бесплатно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.