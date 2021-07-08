В «Мособлгазе» рассказали о газификации садовых товариществ Подмосковья

Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал о газификации садовых товариществ Подмосковья.

«Очень большой запрос идёт от дачников. В программу ведь попадают и дачные товарищества, которые находятся в границах населённых пунктов социальной газификации. Им до границы товарищества также будет подведён источник газа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, разводка на самой территории товарищества будет производиться за счёт собственников земли.

Как добавил Баранов, в регионе под программу социальной газификации попали 2,8 тыс. населённых пунктов и около 300 тыс. домов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.