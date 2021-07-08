Бизнесу Москвы помогут укрепить позиции на зарубежных рынках

Короткая ссылка
В Москве открылся приём заявок на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний.
Бизнесу Москвы помогут укрепить позиции на зарубежных рынках
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

Программа ориентирована на организации, которые развиваются в сферах управления городской средой, агротеха, фуд-теха, транспорта, а также энергетики и экологии.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, участникам предлагается наставничество зарубежных экспертов и предоставляется возможность презентовать свои проекты представителям международных компаний из списка Global Innovation 1000.

«Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнёров», — отметила Сергунина.

Как ранее сообщал «Янтарный край», Калининградская область нарастила оборот розничной торговли в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить