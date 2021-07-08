Бизнесу Москвы помогут укрепить позиции на зарубежных рынках

В Москве открылся приём заявок на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

Программа ориентирована на организации, которые развиваются в сферах управления городской средой, агротеха, фуд-теха, транспорта, а также энергетики и экологии.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, участникам предлагается наставничество зарубежных экспертов и предоставляется возможность презентовать свои проекты представителям международных компаний из списка Global Innovation 1000.

«Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнёров», — отметила Сергунина.

Как ранее сообщал «Янтарный край», Калининградская область нарастила оборот розничной торговли в 2021 году.