В Москве в июне побили рекорд по оформлению льготной ипотеки

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Общая сумма выданных ипотечных кредитов по льготной программе в Москве в июне 2021 года составила 46,9 млрд рублей.
В Москве в июне побили рекорд по оформлению льготной ипотеки
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента экономической политики и развития.

«Это наивысший месячный показатель с апреля 2020 года. Самую большую активность зафиксировали в последнюю неделю июня, когда на приобретение жилья было выдано 2,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на 18,1 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что с начала реализации госпрограммы с апреля 2020 года на покупку жилья в Москве было выдано ипотечных средств на 480,4 млрд рублей.

Со своей стороны, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что с самого начала госпрограммы столица является лидером спроса в секторе льготной ипотеки России.

«Если на конец 2020 года доля столицы в общем объёме кредитов составляла 26,9%, то на 1 июля на покупку жилья здесь приходится почти треть от всех выданных в стране — 27,6%», — уточнил Пуртов, слова которого приводятся на сайте Стройкомплекса.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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