В Москве рассказали об объёмах госзакупок у представителей МСБ

По итогам первых шести месяцев 2021 года доля госзакупок Москвы у малого и среднего бизнеса (МСБ) составила 44,8% — город опережающими темпами выполняет требования соответствующего федерального закона.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва занимает долю в 15% от общего объёма закупок России.

В ближайшее время этот показатель должен вырасти до 25%.

«Заказы правительства Москвы выполняют предприятия из всех регионов России, поэтому мы системно отдаём приоритет в исполнении наших заказов предприятиям малого бизнеса. Правительство Москвы намерено и дальше увеличивать долю малых предприятий в общем объёме госзаказа», — сказал Ефимов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.