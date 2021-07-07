В Москве рассказали об объёмах госзакупок у представителей МСБ

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По итогам первых шести месяцев 2021 года доля госзакупок Москвы у малого и среднего бизнеса (МСБ) составила 44,8% — город опережающими темпами выполняет требования соответствующего федерального закона.
В Москве рассказали об объёмах госзакупок у представителей МСБ
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва занимает долю в 15% от общего объёма закупок России.

В ближайшее время этот показатель должен вырасти до 25%.

«Заказы правительства Москвы выполняют предприятия из всех регионов России, поэтому мы системно отдаём приоритет в исполнении наших заказов предприятиям малого бизнеса. Правительство Москвы намерено и дальше увеличивать долю малых предприятий в общем объёме госзаказа», — сказал Ефимов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.

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