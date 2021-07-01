Экономист рассказал о перспективах цифрового рубля

Короткая ссылка
Директор по научной работе Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Дробышевский рассказал о перспективах цифрового рубля.
Экономист рассказал о перспективах цифрового рубля
  • Reuters

«Безусловно, тот интерес, который сейчас возник к вопросу разработки цифровых валют, объясняется цифровым прогрессом. Цифровые валюты — это логичный технологический шаг. Через какое-то время именно цифровая валюта станет преимущественной», — заявил он в беседе с ОСН.

По его словам, цифровой рубль может стать удобнее наличных денег и пластиковых карт. Как отметил эксперт, ЦБ пытается предвосхитить такой спрос.

Дробышевский добавил, что это новое средство, но по сравнению с безналичными платежами оно не является уникальным.

Ранее сообщалось, что Банк России сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования новой платформы цифрового рубля.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить