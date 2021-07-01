Экономист рассказал о перспективах цифрового рубля

Директор по научной работе Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей Дробышевский рассказал о перспективах цифрового рубля.

«Безусловно, тот интерес, который сейчас возник к вопросу разработки цифровых валют, объясняется цифровым прогрессом. Цифровые валюты — это логичный технологический шаг. Через какое-то время именно цифровая валюта станет преимущественной», — заявил он в беседе с ОСН.

По его словам, цифровой рубль может стать удобнее наличных денег и пластиковых карт. Как отметил эксперт, ЦБ пытается предвосхитить такой спрос.

Дробышевский добавил, что это новое средство, но по сравнению с безналичными платежами оно не является уникальным.

Ранее сообщалось, что Банк России сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования новой платформы цифрового рубля.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.