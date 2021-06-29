ЦБ создал пилотную группу для тестирования цифрового рубля

Банк России сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования новой платформы цифрового рубля, сообщается в пресс-релизе Центробанка.

«В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России», — говорится на официальном сайте ЦБ.

В Центробанке разъяснили, что «цифровой рубль — это проект по созданию новой платёжной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса».

Отмечается, что разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование.

Ранее в ЦБ допустили, что цифровой рубль со временем заменит наличные деньги.

Доверительный управляющий ИФК «Солид» Евгений Маришин в беседе с Nation News назвал преимущества цифровой валюты для России.